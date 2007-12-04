Міліція вилучила у севастопольця гранати

11:00, 04 грудня 2007
Крым
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А також вогнепальний пристрій, патрони...

У місті Севастополі працівниками міліції вилучили у 33-річного місцевого жителя чотири гранати Ф-1 часів ІІ Світової війни, саморобний вогнепальний пристрій і 35 патронів калібру 5,6 мм.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Усього за добу за незаконне зберігання зброї затримано 13 осіб. У правопорушників вилучено пістолет, 2 обрізи мисливських рушниць, 4 гранати, 300 грамів вибухівки і 284 набої, – йдеться у повідомлення ДЗГ МВС.

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