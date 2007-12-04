У Керченській протоці виявили нові нафтові плями

Працівники Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції під час проведення моніторингу Керченської протоки виявили забруднення водної поверхні нафтопродуктами (окремі плями та плівка сріблястого кольору) довжиною до 4 км та шириною до 50 м у районі затоплення носової частини танкера «Волгонефть-139».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, інспектори склали відповідний акт, відібрали проби морської води, повідомили про це оперативного-чергового штабу МНС у м. Керчі.

Через складні погодні умови (штормове попередження №1, вітер південний до 17 м/сек, висота хвилі 3 - 4 бали) у районі затоплення носової частини танкера «Волгонефть-139» підготовчі роботи з відкачування нафтопродуктів, підйому і транспортування цієї частини судна у російський порт не проводяться.

Нагадаємо, в результаті сильного шторму 11 листопада в акваторії Керченської протоки потерпіли крах чотири судна («Волгонєфть-139», «Вольногорськ», «Нахічевань» і «Коваль»), сіли на мілину і отримали пошкодження шість судів.

В результаті в морі опинилося більш як 1,2 тис. тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

За словами виконуючого обов`язки прокурора Криму Олексія УГРЮМОВА, попередня сума шкоди від розливу в Керченській протоці мазуту в результаті розколу танкера «Волганефть-139» (Росія) становить 898 мільйонів доларів США.