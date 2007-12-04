«Ринок»: затримано 145 порушників

У Севастополі під час операції «Ринок», що проводилася з 1 по 30 листопада, було затримано і доставлено у райвідділи міліції 145 осіб, у тому числі 6 нелегалів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі.

За даними севастопольської міліції, під час проведених заходів загалом було перевірено 14 ринків. За адміністративні правопорушення затримано 125 осіб. На порушників складено адмінпротоколи за торгівлю у невстановлених місцях, розповсюдження контрафактної продукції, порушення правил торгівлі, ветеринарно-санітарних правил, а також законодавства про правовий статус іноземця та інші правопорушення.

Метою операції було виявлення порушень українського законодавства на ринках міста.