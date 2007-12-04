Президент критикує роботу влади у боротьбі зі СНІДом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає провальною роботи влади у темі боротьби із захворюваннями ВІЛ/СНІД.

Про це він заявив сьогодні на нараді щодо ефективності протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, повідомляє прес-служба Президента.

«До того ж цей провал трагічний, бо він замішаний на цілій системі прорахунків, злочинної бездіяльності, корупції, розкрадання державних коштів, нераціонального їх використання», – каже В.ЮЩЕНКО.

Відповідноів до статистики, сьогодні в Україні кількість офіційно зареєстрованих ВІЛ-позитивних громадян налічує понад 119 тисяч чоловік, число хворих на СНІД – більш ніж 21 тисячу. Кількість померлих від СНІДу за цей час перевищила 12 тисяч осіб, із них дітей віком до 14 років – понад 230.

Глава держави навів прогнозні дані, відповідно до яких за умови незмінності підходів у цій політиці у наступні 3 роки кількість ВІЛ-інфікованих зросте на 150 тисяч чоловік. До 2014 року загальна кількість ВІЛ-інфікованих може становити 820 тисяч осіб (3,5 відсотка всього населення віком 15–49 років). За словами Президента, йдеться про «першу в Європі генералізовану епідемію (пандемію) СНІДу».

В.ЮЩЕНКО констатував, що це виникло через бездіяльність урядових органів влади, уповноважених вести політику боротьби із цим захворюванням.

Президент, зокрема, вказав на проблему непрозорих державних закупівель антиретровірусних препаратів, нерегулярності поставок лікарських засобів та їхньої якості. Зокрема, є приклади закупівлі таких медичних препаратів за завищеними цінами, що призводить до значних втрат державного бюджету. «Таке відчуття, що люди, відповідальні за використання цих коштів, просто втратили мораль», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

У зв’язку з неприпустимістю такої ситуації Генеральна прокуратура має у грудні організувати «тотальну перевірку всіх операцій, пов’язаних із тендерними закупівлями у Міністерстві охорони здоров’я». У січні 2008 року результати перевірки мають бути розглянуті на спеціалізованому засіданні колегії Генпрокуратури за участю Президента та представників МОЗ.

Справка: За офіціними даними, кількість людей в Україні, які живуть з ВІЛ – майже 380 тисяч осіб.

Станом на 01.10.07 найбільш високі показники поширеності ВІЛ-інфекції зареєстровано в південно-східних регіонах країни, а також у Києві. В Одеській обл. – 400,9 осіб на 100 тис. населення (9587 осіб), Дніпропетровській обл. – 400,7 (13798 осіб), Донецькій обл. – 379,2 (17479 осіб), Миколаївській обл. – 362,8 (4422 осіб), м. Севастополь – 293,5 (1107 осіб), АР Крим – 237,6 (4693 осіб), Києві – 211,1 (5597 осіб).