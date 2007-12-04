Призначено 32 ”новорічні” поїзди

Для задоволення потреб пасажирів та забезпечення перевезень на різдвяні та новорічні свята "Укрзалізниця" станом на сьогодні, 4 грудня, призначила 32 додаткових поїзда.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні заємодії зі ЗМІ "Укрзалізниці".

Зокрема, кримського напрямку:

1. №204/203 Севастополь-Москва відправленням з Севастополя з 27/12 по 14/01 щоденно. Зворотно з Москви з 28/12 по 15/01 щоденно.

2. №208/207 Сімферополь - Москва відправленням з Сімферополя з 26/12 по 29/12 щоденно. Зворотно з Москви з 27/12 по 30/12 щоденно.

3. №292/291 Сімферополь-Москва відправленням з Сімферополя з 27/12 по 29/12.Зворотно з Москви з 29/12 по 31/12.

4. №146/145 Сімферополь-Київ відправленням з Сімферополя з 25/12 по 14/01 щоденно крім 30, 31/12. Зворотно з Києва з 27/12 по 16/01 щоденно крім 1, 2/01.

5. №26/25 Євпаторія-Москва відправленням з Євпаторії з 25/12 по 10/01 щоденно. Зворотно з Москви з 27/12 по 12/01 щоденно.

6. №212/211 Феодосія-Москва відправленням з Феодосії з 25/12 по 11/01 щоденно. Зворотно з Москви з 26/12 по 12/01 щоденно.

7. №536/535 Сімферополь-Ужгород відправленням із Сімферополя 2, 3, 6, 7, 10/01. Зворотно із Ужгорода 4, 5, 8, 9, 12/01.

8. №286/285 Київ-Сімферополь відправленням з Києва з 27/12 по 13/01 щоденно крім 31/12, 6/01. Зворотно з Сімферополя з 28/12 по 14/01 щоденно крім 1, 7/01.

9. №545/546 Харків-Севастополь відправленням Харкова 28, 29/12. Зворотно Севастополя 29, 30/12.

10. №175/176 Харків-Сімферополь відправленням Харкова з 27/12 по 30/12 щоденно та 2, 8/01. Зворотно з Сімферополя з 27/12 по 30/12 щоденно та 2, 8/01.

11. №241/122 Харків-Євпаторія (діти) відправленням Харкова 27/12, 7/01. Зворотно Євпаторії 28/12, 8/01. Максимальна довжина складу поїзда 21 ЦМВ.

Наразі 22 поїзда призначено ВАТ «Російські ЖД».

Зокрема, кримського напрямку:

1. №229/196 Москва-Сімферополь відправленням з Москви 1/01. Зворотно із Сімферополя 3/01.

2. №29/30 Москва-Сімферополь відправленням з Москви з 27/12 по 31/12 щоденно та 2/01. Зворотно з Сімферополя 28, 29, 31/12, 1/01 до Москви, 30/12, 3/01 до Орла.

3. №233/234 Москва-Севастополь відправленням з Москви 27, 28, 29, 30/12. Зворотно із Севастополя 28, 29, 30, 31/12.

4. №243/244 Москва-Євпаторія відправленням з Москви 26/12, 8, 18/01. Зворотно до Євпаторії 27/12, 9, 19/01.