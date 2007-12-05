Офіційні курси гривні до іноземних валют

Національний банк України встановлює на сьогодні, 5 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 доларів США - 505.0000 100 ЄВРО - 744.4205 10 російських рублів - 2.0635 На інші: 100 австралійських доларів 441.9762 100 азербайджанських манатів 596.2924 100 англійських фунтів стерлінгів 1041.2932 10 білоруських рублів 0.0235 100 датських крон 99.8298 100 естонських крон 47.5771 100 ісландських крон 8.1580 100 казахстанських тенге 4.1780 100 канадських доларів 502.4776 100 латвійських латів 1062.8505 100 литовських літів 215.5991 100 молдовських леїв 44.8255 100 норвезьких крон 91.8018 100 польських злотих 205.7376 100 сінгапурських доларів 348.9035 100 словацьких крон 22.3449 100 СПЗ 803.0723 100 турецьких лір 425.2616 10000 туркменських манатів 9.7115 1000 угорських форинтів 29.3715 100 узбецьких сумів 0.3926 100 чеських крон 28.3157 100 шведських крон 79.0255 100 швейцарських франків 451.7115 100 юанів женьміньбі (Китай) 68.2573 1000 японських єн 45.9945

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