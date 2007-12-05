Офіційні курси гривні до іноземних валют

00:01, 05 грудня 2007
Крым
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Національний банк України встановлює на сьогодні, 5 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:

100 доларів США - 505.0000

100 ЄВРО - 744.4205

10 російських рублів - 2.0635

На інші:

100 австралійських доларів 441.9762

100 азербайджанських манатів 596.2924

100 англійських фунтів стерлінгів 1041.2932

10 білоруських рублів 0.0235

100 датських крон 99.8298

100 естонських крон 47.5771

100 ісландських крон 8.1580

100 казахстанських тенге 4.1780

100 канадських доларів 502.4776

100 латвійських латів 1062.8505

100 литовських літів 215.5991

100 молдовських леїв 44.8255

100 норвезьких крон 91.8018

100 польських злотих 205.7376

100 сінгапурських доларів 348.9035

100 словацьких крон 22.3449 

100 СПЗ 803.0723

100 турецьких лір 425.2616

10000 туркменських манатів 9.7115

1000 угорських форинтів 29.3715

100 узбецьких сумів 0.3926

100 чеських крон 28.3157

100 шведських крон 79.0255

100 швейцарських франків 451.7115 

100 юанів женьміньбі (Китай) 68.2573

1000 японських єн 45.9945

 

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