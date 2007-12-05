Офіційні курси гривні до іноземних валют
Національний банк України встановлює на сьогодні, 5 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:
100 доларів США - 505.0000
100 ЄВРО - 744.4205
10 російських рублів - 2.0635
На інші:
100 австралійських доларів 441.9762
100 азербайджанських манатів 596.2924
100 англійських фунтів стерлінгів 1041.2932
10 білоруських рублів 0.0235
100 датських крон 99.8298
100 естонських крон 47.5771
100 ісландських крон 8.1580
100 казахстанських тенге 4.1780
100 канадських доларів 502.4776
100 латвійських латів 1062.8505
100 литовських літів 215.5991
100 молдовських леїв 44.8255
100 норвезьких крон 91.8018
100 польських злотих 205.7376
100 сінгапурських доларів 348.9035
100 словацьких крон 22.3449
100 СПЗ 803.0723
100 турецьких лір 425.2616
10000 туркменських манатів 9.7115
1000 угорських форинтів 29.3715
100 узбецьких сумів 0.3926
100 чеських крон 28.3157
100 шведських крон 79.0255
100 швейцарських франків 451.7115
100 юанів женьміньбі (Китай) 68.2573
1000 японських єн 45.9945