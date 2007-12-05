Кримські татари зберуться на Курултай

7-9 грудня в Сімферополі пройде перша сесія V Курултаю (національного з`їзду) кримськотатарського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, це новий склад Курултаю і мають відбутися зміни в органах національного самоврядування кримських татар. Одне з головних питань Курултаю - обрання керівництва Меджлісу. Крім цього, на національному з`їзді планується внесення змін до ряду документів, важливих для кримських татар (що стосуються Меджлісу і Курултаю), а також ухвалення ряду документів у світлі останніх подій, пов`язаних з кримськими татарами.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Меджлісу кримськотатарського народу Ліля МУСЛІМОВА, нинішній Курултай присвячений 90-й річниці проведення першого Курултаю в 1917 році. «Це був перший Курултай в житті кримськотатарського народу», - зазначає прес-секретар голови Меджлісу.

На першу сесію V Курултаю запрошено близько 100 гостей з-за кордону – Туреччини, Німеччини, Росії, Румунії, США. Розіслані запрошення на Курултай представникам посольств Японії, Німеччини, США, Туреччини і т.д.

Крім цього, на Курултай запрошені представники керівництва Криму і України, політики (лідери блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО і Юрій ЛУЦЕНКО, представники керівництва Народного Руху України тощо).

Делегатами першої сесії V Курултаю стануть 250 чоловік. Всього в Курултаї (разом із делегатами, гостями і представниками громадських організацій кримських татар) очікується участь близько 400 чоловік.

Довідка УНІАН. Курултай є традиційним інститутом вищої державної влади у тюркских народів.

У 1917 році кримські татари провели перший Курултай. На ньому розглядалися питання державного ладу Криму, взаємини кримських татар з іншими національностями на півострові, політика національного уряду, а також вироблялися закони, що визначають різні сфери суспільного життя кримських татар. Зокрема, Курултай обнародував першу кримськотатарську Конституцію - ”Кримськотатарські основні закони”.