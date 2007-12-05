МНС: Якщо є дані - надайти фахівцям!

У Головному управлінні Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму закликають посадовців не робити популістських заяв щодо подій у Керченській протоці.

Про це кореспондентові УНІАН заявили в ГУ МНС в АРК, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що військова розвідка України має дані про нафтову пляму площею 116 квадратних кілометрів, яке знаходиться в безпосередній близькості від берегів Криму.

За словами помічника начальника кримського Главку МНС Володимира ІВАНОВА, деякі заяви, які робляться навколо подій у Керченській протоці, «скидаються на популістські».

В.ІВАНОВ відзначив, що якщо у зовнішньої розвідки України є дані щодо подій у Керченській протоці, і ця інформація не засекречена, то її доцільно було б надати фахівцям, які беруть участь у ліквідації наслідків аварії, а також ученим. В.ІВАНОВ також відзначає, що чомусь "ніхто не цікавиться, якими знімками і коли вони були зняті", оперує та чи інша служба.

Крім того, відзначає В.ІВАНОВ, через певні властивості мазуту «остаточно і безповоротно» говорити про ліквідацію наслідків корабельних аварій в Керченській протоці можна буде лише в теплий час.

Помічник начальника кримського Главку МНС також нагадав, що зараз незначні викиди окремих плям і суміші нафтопродуктів і морських водоростей зафіксовані на острові Коса Тузла, крім цього в районі затоплення носової частини російського танкера «Волганефть-139» виявлені окремі плями і плівка сріблястого кольору. «Це не мазутова пляма», - наголосив В.ІВАНОВ, додавши, що, можливо, плівка виникла через роботи, що проводяться з підняття носової частини танкера (наприклад, вилилася невелика частина пального з паливних баків).

Як повідомлялося, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більш як десять суден, у результаті в морі опинилося понад 1,2 тис. тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

Сьогодні багато ЗМІ з посиланням на газету «Сегодня» повідомили, що «військова розвідка України підтверджує: нафтова пляма площею 116 квадратних кілометрів таки знаходиться в безпосередній близькості від берегів Криму (цей факт раніше наполегливо спростовували кримські і київські чиновники). Як повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Олександр ГАЛАКА, це випливає з даних Космічної служби розвідки (вона — єдина в країні структура такого профілю і діє під егідою ГУРа), яка видала на-гора зроблену за допомогою супутника «картинку» екологічної катастрофи в Керченській протоці».

«Спочатку мазутово-нафтова пляма почало відносити на північ, а потім у протилежному напрямку, на південь, і було зрозуміло, що воно рухається у бік України. Після цього літаком аерофотознімання Ан-30 ескадрильї «Блакитна стежа» була виконана серія розвідувальних польотів над забрудненою акваторією, щоб зафіксувати і достовірно переконатися в тому, куди пляма рухатиметься далі, залежно від течії і вітру...», - цитує газета А.ГАЛАКУ.