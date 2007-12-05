Прокуратура Криму вимагає притягнути до відповідальності 14 посадовців

Грубі порушення виявлено в роботі Головного управління у справах захисту прав споживачів в АРК, кажуть у прокуратурі Криму.

У поданні прокурор вимагає притягнути до відповідальності 14 посадовців управління - за виявлені фальсифікації в діловодстві, здійснені з метою списання матеріалів перевірок, факти не проведення повного комплексу заходів, передбачених законодавством і спеціальними інструкціями.

"Аналогічно й Кримський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації не вживає в повному обсязі заходів для усунення порушень. В актах перевірки цього органу часто відсутні, наприклад, такі обов`язкові папери, як документи про переробку, утилізацію або знищення неякісної продукції як доказ того, що товар не одержав друге життя під новим ярликом", - інфомує прес-служба прокуратури.

Прокуратура вимагає усунути порушення у роботі контролерів, тому що не кількість матеріалів перевірок потрібна споживачам, а якість продуктів на прилавках як результат цих перевірок.