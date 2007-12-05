В українському секторі залягає 2 трлн. куб. м газу?

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, Крим) вважає головним завданням в забезпеченні незалежності держави розробку шельфу Чорного моря і нарощування об`ємів здобичі вуглеводнів.

Про це йдеться в заяві прес-центру ДАТ «Чорноморнафтогаз», текст якої переданий УНІАН.

"Думка глави Національного агентства з питань енергозбереження, висловлена минулого тижня, в якої виражався сумнів в перспективах розробки шельфу Чорного моря, «Чорноморнафтогаз» вважає такою, що суперечить національним інтересам України", - йдеться в заяві. «Чорноморнафтогаз» ставить перед собою мету швидкого широкого освоєння шельфу Чорного моря, зокрема – поки незвіданого глибоководного шельфу.

За оцінками фахівців, в українському секторі залягає майже 2 трлн. куб. м газу. «І це – дуже обережні оцінки, перевірити які сьогодні не представляється можливим. Виправити ситуацію здатне придбання нової бурової установки для проведення робіт на «глибокій воді» вартістю близько 0,5 млрд. доларів. Ціна нової платформи, що здається астрономічною, і великий термін розробки шельфу примушують окремих українських чиновників засумніватися в доцільності таких кроків», - наголошується в заяві.