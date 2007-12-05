На новорічні свята Крим чекає українців. Як відзначають туроператори, 70-80% тих, хто цікавиться зустріччю 2008 року в Криму, - громадяни України. «Росіяни мало звертаються», - заявили представники кримського підприємства «Ласпі».

«По цінових категоріях попит буквально на все! Трохи дешевше, звичайно, швидше йде, але і VIP-клас питають», - відзначив туроператор.

Взагалі, нормально відпочити в Криму на Новий рік можна на суму від 300 дол. США. «І вгору! - каже туроператор. - VIP-відпочинок на декілька днів в період новорічних свят може обійтися і в 3 тис. доларів США».

Докладніше про ціни в Криму на свята читайте завтра на сторінці УНІАН-Крим.