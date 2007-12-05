У Севастополі на автобусах - п`яні водії?

У Севастополі за грубі порушення правил перевезення людей, виявлені Державтоінспекцією в рамках профілактичних заходів ”Перевізник-зима-2007”, 6 підприємств-Автоперевізників буде позбавлено ліцензій.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС в місті Севастополі.

За даними відділу, під час перевірки виявлено 346 порушень, допущених водіями пасажирських автобусів, зокрема 46 фактів порушень швидкісного режиму.

Також у ході перевірки 4 п`яних водіїв пасажирських автобусів були зняті працівниками ДАІ прямо з маршрутів, ще двох водіїв усунуто від управління вантажними автомобілями. На посадових осіб автопідприємств складено 111 адміністративних протоколів.

Заборонена експлуатація 107 автобусів і 57 вантажних автомобілів у зв`язку з їх незадовільним технічним станом.

Крім того, проведені перевірки розкрили ряд інших причин, які впливають на безпеку руху, зокрема, завантаженість дорожніх узбіч несанкціонованою рекламою. У результаті 72 несанкціоновані рекламні об`єкти вже ліквідовано.

В УМВС також повідомили, що за підсумками координаційної наради, що відбулася в Севастопольській держадміністрації, з питання виконання указу Президента про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху прийнято рішення, зокрема, про встановлення додаткового дорожнього устаткування — дорожніх знаків і «лежачих поліцейських» біля навчальних закладів і нових яскравих світлодіодних світлофорів на перехрестях. Для розвантаження доріг планується збільшити кількість паркувальних кишень. Також ухвалено рішення заборонити експлуатацію вантажних мікроавтобусів, переобладнаних у пасажирські. Крім того, позбавлятимуть ліцензій перевізників, які необгрунтовано піднімають ціни на проїзд.