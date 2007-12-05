Локальні плями ліквідуються із застосування адсорбентів

Роботи щодо відкатки залишків вантажу з судна “Волгонефть-139” та буксирування його носової частини до порту Кавказ не проводяться до покращення погодних умов. В районі аварійної події знаходиться м/б “Меркурій”.

Станом на вечір сьогодні в Азово-Чорноморському басейні несприятливі погодні умови: вітер південно-східний 12-17 м/с, хвилювання 1,7-2,0 м, інформує Мінтрансзв’язку України.

Продовжено збір замазученої суміші та підготовки її до вивозу на узбережжі Керченської протоки та на о. Коса Тузла, задіяно 205 особи та 20 од. техніки.

З початку виконання робіт зібрано близько 5054 т. замазученої суміші, з них завантажено та направлено на утилізацію 3451 т.

З метою виявлення нових районів забруднення співробітниками екологічної інспекції проводиться постійний моніторинг навколишнього середовища. Міською санітарно-епідеміологічною станцією м. Керчі продовжується лабораторний контроль якості морської води і рибопродуктів.

Лоцманський катер “ЛК-57” проводить моніторинг Керченської протоки. Масштабних забруднень не виявлено. Окремі локальні плями нафтопродуктів ліквідуються із застосування диспергентів та адсорбентів.

Продовжує роботу українсько-російська Робоча група з ліквідації надзвичайних наслідків в Керченській протоці.