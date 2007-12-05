Завтра - 16 річниця Збройних Сил України

Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Ющенко привітав військовослужбовців і ветеранів Збройних Сил України з 16-ю річницею Збройних Сил України.

"Шістнадцять років тому розпочалося відродження національного війська, осяяне давніми й славними традиціями перемог давньоруських князів, козацьких гетьманів, січових стрільців, полководців часів Другої світової війни. Ми складаємо глибоку шану кожному, хто боронив нашу землю від ворожих посягань", - йдеться у привітанні Глави держави, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Президент України також наголосив, що Україна створює сучасну високопрофесійну, належним чином оснащену і забезпечену армію, спроможну адекватно протистояти всім новітнім викликам національній і міжнародній безпеці.

Глава держави також висловив переконання, що питання підвищення боєздатності армії, її кардинального технічного переоснащення, забезпечення гідного рівня життя військовослужбовців знайдуть широку підтримку у суспільстві.

Напередодні 16-ї річниці ЗСУ свої привітання військовослужбовцям, працівникам і ветеранам Української армії надіслав Прем’єр-міністр України Віктор Янукович.

"Розвиток України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави неможливий без надійної оборони та захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності", - йдеться у привітанні глави українського Уряду.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначається свято - день Збройних Сил України. У цей день, 16 років тому, Верховна Рада України прийняла закон України «Про збройні Сили України», що ознаменував початок новітньої історії Українського війська.

6 грудня о 18 годині з нагоди 16-ї річниці Збройних Сил України двадцятьма залпами буде проведено святкові феєрверки у містах-героях Києві, Севастополі, Одесі та Керчі, а також у Вінниці, Львові, Дніпропетровську, Рівному та Житомирі, відповідний наказ видав міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.