Голова Балаклавської РДА отримав орден
19:00, 05 грудня 2007Крым
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За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм орденом «За заслуги» III ступеня нагорождено 2-х кримчан та севастопольця.
Серед них - керуючий справами Білогірської районної ради (Автономна Республіка Крим) Олександр АЛЕКСАНДРІН, голова Балаклавської районної державної адміністрації (м.Севастополь) Віктор САЛЬНІКОВ, Приозерненський сільський голова Анатолій ЧОРНИЙ.
Про нагороду кримчан, зокрема, йдеться в Указі Віктора ЮЩЕНКА, повідомлється на сайті Президента.
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