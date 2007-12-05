Голова Балаклавської РДА отримав орден

За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм орденом «За заслуги» III ступеня нагорождено 2-х кримчан та севастопольця. Серед них - керуючий справами Білогірської районної ради (Автономна Республіка Крим) Олександр АЛЕКСАНДРІН, голова Балаклавської районної державної адміністрації (м.Севастополь) Віктор САЛЬНІКОВ, Приозерненський сільський голова Анатолій ЧОРНИЙ. Про нагороду кримчан, зокрема, йдеться в Указі Віктора ЮЩЕНКА, повідомлється на сайті Президента.

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