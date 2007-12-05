Засідання Кримського прес-клубу, яке буде присвячено проблемі дотримання прав людини
19:00, 05 грудня 2007Крым
0
6 грудня - 14.00. Чергове засідання Кримського прес-клубу, яке буде присвячено проблемі дотримання прав людини.
До участі в засіданні запрошені Новікова Марина – Координатор мобільної групи з моніторингу дотримання прав людини в правоохоронних органах при ГУ МВС України в АРК, Лунева Олена – член мобільної групи.
Сімферополь, вул. Пушкіна, 20.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter