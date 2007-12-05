Засідання Кримського прес-клубу, яке буде присвячено проблемі дотримання прав людини

6 грудня - 14.00. Чергове засідання Кримського прес-клубу, яке буде присвячено проблемі дотримання прав людини. До участі в засіданні запрошені Новікова Марина – Координатор мобільної групи з моніторингу дотримання прав людини в правоохоронних органах при ГУ МВС України в АРК, Лунева Олена – член мобільної групи. Сімферополь, вул. Пушкіна, 20.

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