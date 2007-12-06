На їжу кримчанин витрачає $2 на день

За один рік кримчанин з`їдає:

- молока і молочних продуктів - 179 кг,

- хлібних продуктів - 114 кг,

- овочів - 100 кг,

- картоплі - 78 кг,

- ягід і фруктів - 33 кг,

- м`яса - 42 кг,

- риби і морепродуктів - 15 кг,

- цукру - 37 кг,

- масла - 14 кг,

- яєць - 250 штук.

На їжу житель Криму витрачає в середньому 10,4 грн. на день і 312 грн. на місяць.

"Комсомолка" за даними ГУ статистики в АРК.