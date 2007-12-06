На їжу кримчанин витрачає $2 на день
00:01, 06 грудня 2007Крым
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Мабуть, «харчуються святим духом»...
За один рік кримчанин з`їдає:
- молока і молочних продуктів - 179 кг,
- хлібних продуктів - 114 кг,
- овочів - 100 кг,
- картоплі - 78 кг,
- ягід і фруктів - 33 кг,
- м`яса - 42 кг,
- риби і морепродуктів - 15 кг,
- цукру - 37 кг,
- масла - 14 кг,
- яєць - 250 штук.
На їжу житель Криму витрачає в середньому 10,4 грн. на день і 312 грн. на місяць.
"Комсомолка" за даними ГУ статистики в АРК.
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