У ДТП у Криму згорів BMW (фото)

Сьогодні вранці на 643 км + 500 м автодороги Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта сталося ДТП, внаслідок якого згорів BMW.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління ДАІ у Кріму, легковик, за кермом якого знаходився 25-річний водій, рухаючись з боку Сімферополя у бік Джанкоя допустив наїзд на бар`єрну огорожу. Після чого машину почало кидати по дорозі. Іномарка допустила повторне зіткнення і тільки за 150 метрів після першого зіткнення зупинилася. BMW почав горіти.

Водій і троє пасажирів шпиталізовані з важкими травмами.

«Враховуючи довжину гальмівного сліду (20 метрів) та відстань від першого удару до місця зупинки, можна припустити, що водій перевищив безпечне значення швидкості», - кажуть у ДАІ.