У Криму - максимальна ціна на молоко

У листопаді ціни на молоко в роздрібній торговій мережі підвищилися в 25 регіонах на 0,6-10,8% - до 3,01-4,11 гривні/литр порівняно з жовтнем.

Про це повідомила Державна інспекція з контролю за цінами.

За даними Державної інспекції з контролю за цінами, максимальна ціна на молоко в листопаді зафіксована в Криму - 4,11 гривні/литр.

Найдешевше молоко продавалося в магазинах Івано-Франківської області - 3,01 гривні/литр.

У Сумській області ціна на молоко збереглася на рівні 3,45 гривні/литр, а в Севастополі ціни на молоко знизилися на 1,2% - до 4,00 гривні/литр порівняно з жовтнем.

У той самий час, найшвидші темпи подорожчання молока в роздрібній торгівлі зафіксовані в Харківській, Чернівецькій областях і Криму – від 7% до 10%.

Як повідомлялося, в жовтні ціни на молоко в роздрібній торговій мережі підвищилися в 26 регіонах на 5,2-25,9% - до 2,86-4,05 гривні/литр порівняно з вереснем.

Раніше Перший віце-прем’єр Микола Азаров заявив про стабілізацію цінової ситуації на внутрішньому продовольчому ринку.

proUA