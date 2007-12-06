Шуфрич нагородив військових за Тузлу

Сьогодні - у 16 річницю Збройних Сил України - від імені і за дорученням голови МНС України Нестора ШУФРИЧА військовослужбовцям з в/ч А0669 з підрозділів ВМС була вручена система супутникового телебачення, а 10 кращих бійців нагороджено іменними командирськими годинниками.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, більше 100 військовослужбовців з цієї частини з 14 листопада брали участь в ліквідації наслідків ЧС в Керченській протоці.

20 листопада Н.ШУФРИЧ особисто подякував морякам ВМС України "за вагомий внесок в справу очищення побережжя острова Коса Тузла від нафтопродуктів".