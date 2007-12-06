В Криму сьогодні ціни на А-95=дізпаливу

У Криму, за даними Головного управління статистики в автономії, середні ціни на АЗС станом на сьогодні, 6 грудня, такі:

А-95 - 5,10-5,30 грн. за літр,

А-95(premium) - 5,45-5,60 грн. за літр,

А-92 - 4,90-5,15 грн. за літр,

А-80 - 4,70-5,00 грн. за літр,

дізельне паливо - 5,10-5,30 грн. за літр.

Ще два тижні тому у Криму були такі середні ціни на АЗС:

А-95 - 5,10-5,20,

А-95(premium) - 5,35-5,60,

А-92 - 4,85-5,00,

А-80 - 4,60-4,80,

діз.паливо - 5,00-5,10грн.