В Криму сьогодні ціни на А-95=дізпаливу
15:03, 06 грудня 2007Крым
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У Криму, за даними Головного управління статистики в автономії, середні ціни на АЗС станом на сьогодні, 6 грудня, такі:
А-95 - 5,10-5,30 грн. за літр,
А-95(premium) - 5,45-5,60 грн. за літр,
А-92 - 4,90-5,15 грн. за літр,
А-80 - 4,70-5,00 грн. за літр,
дізельне паливо - 5,10-5,30 грн. за літр.
Ще два тижні тому у Криму були такі середні ціни на АЗС:
А-95 - 5,10-5,20,
А-95(premium) - 5,35-5,60,
А-92 - 4,85-5,00,
А-80 - 4,60-4,80,
діз.паливо - 5,00-5,10грн.
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