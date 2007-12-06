У Криму податківці вилучили спирт. Багато

У Джанкої (Крим) податківці вилучили 90 тисяч літрів спирту на загальну суму близько 780 тисяч грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, податківці знайшли спирт під час обшуку на території одного з великих сільськогосподарських підприємств. Обшук проводився в ході проведення оперативно-розшукових заходів у рамках кримінальної справи, порушеної за ст. 204 Кримінального кодексу України.

«Під час огляду території в одному з приміщень співробітники податкової міліції виявили 63 металеві місткості зі спиртом в обсязі 50 тисяч літрів на суму 500 тисяч грн., - розповіли співробітники податкової. - В іншому приміщенні податківці знайшли 7 місткостей зі спиртом-сирцем в обсязі 40 тисяч літрів на суму, попередньо, 280 тисяч грн.».

Документи, які б підтверджували законність зберігання даної кількості спирту, на підприємстві відсутні. У звіті за жовтень 2007 року «Про обсяг виробництва і реалізації спирту» дані про наявність спирту відсутні, зазначили в прес-групі Управління податкової міліції ДПА в АРК.