2,5 млн. акцизних марок затримали в Криму

В Євпаторії (Крим) податківці спільно з працівниками кримської митниці і Держприкордонслужби в рамках операції «Контрабанді – стоп!» затримали вантаж марок акцизного збору Російської Федерації для маркування алкогольних напоїв.

«2,5 мільйона марок акцизного збору перевозилися в 147 рулонах, обтягнутих чорним поліетиленом і перев`язаних скотчем», - повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

Вантаж був затриманий при перетині державного кордону України на митному посту «Євпаторія». Акцизні марки перевозилися на судні під прапором Туреччини і призначалися для однієї з московських фірм. За даним фактом співробітниками Кримської регіональної митниці проводиться додаткова перевірка. Затриманий вантаж знаходиться на зберіганні до ухвалення рішення, відповідно до чинного законодавства.