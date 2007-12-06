Криму загрожує ”окупація” амброзії

Прокуратура Криму стурбована безперешкодним розповсюдженням на півострові злісного бур`яну амброзії полинолистої, тому поставлене питання про відповідальність начальника Державної інспекції по карантину рослин по АРК.

"Рослина з високим ступенем шкідливості «окупує» сільськогосподарські райони Криму - Совєтський, Красноперекопський, Первомайський, Кіровський, Сакський, не зустрічаючи опору спеціальної служби", - кажуть у прес-службі прокуратури.

З початку року в Первомайському регіоні площа забруднення амброзією збільшилася на 124 га, в Красноперекопському - на 113 га, в Сакському - на 63 га.

"Та заходи інспекторів не йдуть у порівняння з ударною силою бур`яну: наприклад, в Совєтському районі, де область зараження шкідником складає 1,2 тис.га, фахівці сподобилися обстежити лише 75 га. У Кіровському, Первомайському, Ленінському, Нижньогірському, Сімферопольському районах інспекторами не видано жодного розпорядження про здійснення карантинних заходів", - відзначає прокуратура.

Довідка. Амброзія полинолиста - злісний бур`ян, який пригнічує культурні рослини. Вона витрачає багато води, що приводить до висушування ґрунту та різко знижує його родючість.

Крім того, амброзія полинолиста викликає важке алергічне захворювання - сінну лихоманку.