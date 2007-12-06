Главред ТРК ”Бриз” став заслуженим журналістом України

За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності і безпеки України, зразкове виконання військового обов`язку, високий професіоналізм та з нагоди 16-ї річниці Збройних Сил України Президент Віктор ЮЩЕНКО нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил України.

Як повідомляється на сайті Президента, зокрема, головний редактор телерадіокомпанії Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Бриз», капітан 1 рангу Мирослав Андрійович МАМЧАК став "Заслуженим журналістом України".

Нагадаємо, днями у Севастополі створено громадську організацію «Українська громада Севастополя», яку очолив головний редактор ТРК «Бриз» Мирослав МАМЧАК. Як сказав М.МАМЧАК, «ми прагнемо проголосити, що у Севастополі є українська громада, і щоб ніхто не говорив, що тут, у Севастополі, немає українців».