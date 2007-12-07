Погода на вихідні
00:01, 07 грудня 2007Крым
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8-9 грудня - хмарно
Сьогодні в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер - переважно південний, на півдні північно-східний, 5-10 м/с, у Криму подекуди пориви 15-20 м/с.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у Криму сьогодні вдень 4-9° тепла, температура вночі від 1° морозу до 4° тепла.
8-9 грудня - в Україні хмарно. У західних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу. На решті території без істотних опадів, місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с.
У суботу та неділю (8-9 грудня) в Криму температура вдень 5-10° тепла, вночі 2-7° тепла.
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