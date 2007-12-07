Офіційні курси гривні до іноземних валют

На 07.12.2007 Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 австралійських доларів 439.4219 100 азербайджанських манатів 596.5741 100 англійських фунтів стерлінгів 1022.9325 10 білоруських рублів 0.0234 100 датських крон 98.5396 100 доларів США 505.0000 100 естонських крон 46.9736 100 ЄВРО 734.9770 100 ісландських крон 8.1411 100 казахстанських тенге 4.1836 100 канадських доларів 496.0363 100 латвійських латів 1051.6197 100 литовських літів 212.8641 100 молдовських леїв 44.8204 100 норвезьких крон 91.3469 100 польських злотих 205.1690 10 російських рублів 2.0570 100 сінгапурських доларів 348.9588 100 словацьких крон 22.1459 100 СПЗ 796.5312 100 турецьких лір 428.5580 10000 туркменських манатів 9.7115 1000 угорських форинтів 29.1553 100 узбецьких сумів 0.3926 100 чеських крон 28.1374 100 шведських крон 78.2681 100 швейцарських франків 445.3596 100 юанів женьміньбі (Китай) 68.1557 1000 японських єн 45.4953

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