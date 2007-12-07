Офіційні курси гривні до іноземних валют

00:01, 07 грудня 2007
Крым
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На 07.12.2007 Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют:

100 австралійських доларів 439.4219

100 азербайджанських манатів 596.5741

100 англійських фунтів стерлінгів 1022.9325

10 білоруських рублів 0.0234

100 датських крон 98.5396

100 доларів США 505.0000

100 естонських крон 46.9736

100 ЄВРО 734.9770

100 ісландських крон 8.1411

100 казахстанських тенге 4.1836

100 канадських доларів 496.0363

100 латвійських латів 1051.6197

100 литовських літів 212.8641

100 молдовських леїв 44.8204

100 норвезьких крон 91.3469

100 польських злотих 205.1690

10 російських рублів 2.0570

100 сінгапурських доларів 348.9588

100 словацьких крон 22.1459

100 СПЗ 796.5312

100 турецьких лір 428.5580

10000 туркменських манатів 9.7115

1000 угорських форинтів 29.1553

100 узбецьких сумів 0.3926 

100 чеських крон 28.1374

100 шведських крон 78.2681

100 швейцарських франків 445.3596

100 юанів женьміньбі (Китай) 68.1557

1000 японських єн 45.4953

 

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