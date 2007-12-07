Офіційні курси гривні до іноземних валют
На 07.12.2007 Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют:
100 австралійських доларів 439.4219
100 азербайджанських манатів 596.5741
100 англійських фунтів стерлінгів 1022.9325
10 білоруських рублів 0.0234
100 датських крон 98.5396
100 доларів США 505.0000
100 естонських крон 46.9736
100 ЄВРО 734.9770
100 ісландських крон 8.1411
100 казахстанських тенге 4.1836
100 канадських доларів 496.0363
100 латвійських латів 1051.6197
100 литовських літів 212.8641
100 молдовських леїв 44.8204
100 норвезьких крон 91.3469
100 польських злотих 205.1690
10 російських рублів 2.0570
100 сінгапурських доларів 348.9588
100 словацьких крон 22.1459
100 СПЗ 796.5312
100 турецьких лір 428.5580
10000 туркменських манатів 9.7115
1000 угорських форинтів 29.1553
100 узбецьких сумів 0.3926
100 чеських крон 28.1374
100 шведських крон 78.2681
100 швейцарських франків 445.3596
100 юанів женьміньбі (Китай) 68.1557
1000 японських єн 45.4953