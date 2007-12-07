Сьогодні - Курултай кримських татар (оновлено)

У Сімферополі сьогодні розпочала роботу перша сесія V Курултаю (національного з`їзду) кримськотатарського народу.

Сесія Курултаю розпочалася з виконання кримськотатарського національного гімну і Державного гімну України. Потім Муфтій мусульман Криму Хаджі Еміралі АБЛАЄВ поблагословив роботу Курултаю.

Як передає кореспондент УНІАН, оскільки ця перша сесія новообраного Курултаю, то відбудуться зміни в органах національного самоврядування кримських татар. Перш за все, буде обрано склад нового Меджлісу, пройде обрання голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Сьогодні делегати Курултаю планують обговорити суспільно-політичну ситуацію в Криму і Україні і завдання органів національного самоврядування кримськотатарського народу. Завтра відбудуться вибори голови Меджлісу кримських татар. Сесія Курултаю завершиться 9 грудня.

Як повідомив журналістам перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ, делегати Курултаю обговорять «широкий спектр актуальних проблем». «Я коли говорю: найширший спектр – це означає питання, починаючи від земельних і закінчуючи відродженням шкіл з рідною мовою навчання, відродження творчих колективів, культурних. Але, перш за все, ми розроблятимемо тактику, стратегію, пов`язану з ухваленням правових актів, пов`язаних з відродженням прав кримськотатарського народу», - пояснив Р.ЧУБАРОВ.

Народний депутат України, діючий лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ не має наміру висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах голови Меджлісу. «Цього разу я не хочу висувати свою кандидатуру, а, відповідно до регламенту Курултаю, самовідводи не обговорюються», – заявив М.ДЖЕМІЛЄВ.

М.ДЖЕМІЛЄВ вважає, що найбільш відповідною кандидатурою на посаду нового голови Меджлісу є його перший заступник Рефат ЧУБАРОВ. "Я, звісно, запропоную свої кандидатури. З моєї точки зору найбільш відповідна постать – це Рефат ЧУБАРОВ", - каже М.ДЖЕМІЛЄВ.

М.ДЖЕМІЛЄВ охарактеризував Р.ЧУБАРОВА як дуже зваженого політика.

Довідка УНІАН. Курултай є традиційним інститутом вищої державної влади у тюркських народів.