Радмін позбавлять ліцензування

Рада міністрів Криму буде позбавлена функції ліцензування гральних закладів, при цьому передбачається закріпити за ним право видачі дозволів на розміщення закладів грального бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Криму, у відповідь на лист «про виключення Радміну з числа органів ліцензування діяльності з організації і утримання тоталізаторів і гральних закладів Міністерство фінансів України підтвердило доводи прокуратури про необхідність ліквідації подвійного ліцензування».

Питання про внесення змін до постанови Кабміну «Про перелік органів ліцензування» розглядатиметься в Держкомітеті України з питань регуляторної політики і підприємництва.

«Пропозиції Мінфіну полягають в тому, щоб виключити з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, «організацію і утримання тоталізаторів, гральних закладів. Таким чином, Рада міністрів Криму буде позбавлена функції ліцензування гральних закладів, при цьому передбачається закріпити за ним право видачі дозволів на розміщення закладів грального бізнесу», - пояснили в прокуратурі Криму.

Як говориться в повідомленні прес-служби, проведені прокуратурою перевірки дотримання Закону України «Про ліцензування певних видів діяльності» виявили порушення, викликані подвійним ліцензуванням. Так, встановлені факти проведення азартних ігор без ліцензії Міністерства фінансів. Водночас виявлені випадки, коли гральні заклади функціонували без ліцензії Радміну.

У кримській автономії, за офіційними даними, організацією діяльності з проведення азартних ігор займається 20 підприємців, які утримують 132 об`єкти грального бізнесу.