Лідер «зелених» Криму став головою екологічної ради АРК
Потрібно узгодження дій
Президент Кримської Академії Наук, голова Кримського відділення Партії Зелених України Віктор ТАРАСЕНКО вибраний головою Координаційної екологічної ради АРК.
Як повідомляє прес-служба кримських «зелених», основною функцією цієї ради є узгодження сумісних дій громадськості і державних органів контролю за дотриманням екологічного і природоохоронного законодавства.
Члени ради отримали право контролю витрачання позабюджетних засобів екологічного фонду АРК.
«Одним з головних завдань наступного року буде створення на території півострова екологічної мережі і розвиток природно-заповідного фонду. На географічних картах ми вже знаємо де і обгрунтували чому необхідне створення екосеті, тепер необхідно утілити в життя і винести в натуру межі», - заявив В.ТАРАСЕНКО.