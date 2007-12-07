Лідер «зелених» Криму став головою екологічної ради АРК

Президент Кримської Академії Наук, голова Кримського відділення Партії Зелених України Віктор ТАРАСЕНКО вибраний головою Координаційної екологічної ради АРК.

Як повідомляє прес-служба кримських «зелених», основною функцією цієї ради є узгодження сумісних дій громадськості і державних органів контролю за дотриманням екологічного і природоохоронного законодавства.

Члени ради отримали право контролю витрачання позабюджетних засобів екологічного фонду АРК.

«Одним з головних завдань наступного року буде створення на території півострова екологічної мережі і розвиток природно-заповідного фонду. На географічних картах ми вже знаємо де і обгрунтували чому необхідне створення екосеті, тепер необхідно утілити в життя і винести в натуру межі», - заявив В.ТАРАСЕНКО.