Москалю перехотілося в міністри

Серед ймовірних кандидатів на посаду глави МВС називають нинішнього командуючого внутрішніми військами Олександра Кіхтенка й екс-главу МВС Юрія Луценка.

Про це в п`ятницю пише "Комерсант" з посиланням на джерела в НУНС.

Найбільш імовірним кандидатом на посаду глави МВС називають нинішнього командуючого внутрішніми військами Кіхтенка.

У той же час джерела також назвали колишнього начальника УМВС у Дніпропетровській області Олександра Бобильова і депутата фракції НУНС, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Геннадія Москаля.

Утім, Москаль відкинув можливість свого призначення на посаду міністра внутрішніх справ.

"Це виключено. Основна причина – не дуже рівні відносини з главою секретаріату президента (Віктором Балогою). Коли я хотів бути міністром внутрішніх справ, мене не ставили. А зараз перехотілося", – заявив Москаль.

Затвердження однієї з цих кандидатур на посаді глави МВС можливе лише у випадку, якщо не буде поєднання посад.

У НУНС також допускають сценарій, відповідно до якого в уряді має з`явитися нова посада віце-прем`єра-міністра внутрішніх справ. У такому випадку посаду віце-прем`єра займе депутат Юрій Луценко.

Утім, як повідомив депутат Олесь Доній, представники "Народної самооборони" (саме вони претендують на посади керівників МВС і ГПУ) обговорюють варіант відмови від посади віце-прем`єра, що "курирував би силовий блок".

"Усе залежить від голосування по кандидатурі генпрокурора, після якого ми перейдемо до обговорення кандидатури міністра внутрішніх справ", – заявив Доній.

Раніше повідомлялося, що Луценко має намір ініціювати збір підписів за висловлення недовіри генпрокурору Олександру Медведьку.

У Народній самообороні розраховують на те, що після відставки Медведька главою ГПУ стане депутат від НУНС, колишній прокурор Криму Віктор Шемчук.

У випадку, якщо "Народна самооборона" усе-таки відмовиться від поєднання посад віце-прем`єра і глави МВС, найбільш імовірним кандидатом на посаду міністра внутрішніх справ у фракції називають Кіхтенка.

Раніше посаду глави МВС займав соціаліст Василь Цушко, однак у день виборів він подав у відставку.

Відповідно до коаліційної угоди посада глави МВС належить НУНС.

"Українська правда"