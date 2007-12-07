Чиновники завдали збитків державі

Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадовців Фонду майна АР Крим, які при укладанні угоди з малим приватним підприємством щодо оренди частини приміщення музею, занизили ставку орендної плати, унаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 110 тис. гривень.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України.

Прокуратура порушила за даним фактом кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість).

Усього за добу правоохоронці порушили 48 кримінальних справ за злочинами економічної спрямованості.