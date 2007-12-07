Від приватизації надійшло 36,3 млн. грн.

З початку 2007 року, за станом на сьогодні, 7 грудня, у бюджет Криму від приватизації надійшло 36 млн. 288,3 тис. грн.

Про це повідомляє Фонд майна АР Крим.

Від оренди з початку року надійшло у бюджет 5 млн. 231,3 тис. грн., дивіденди - 12,24 тис. грн.

За минулий тиждень (з 03.12 по 07.12.) не перераховано коштів від приватизації майна АРК. "Перераховано коштів від приватизації майна АРК за минулий тиждень – 0 тис. грн. грн.", - інформує Фонд майна Криму.