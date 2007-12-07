Начальник ДАІ пересів на тролейбус

17:49, 07 грудня 2007
Крым
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Побачив, що і як на дорогах Севастополя

Севастопольська Державтоінспекція у супроводі журналістів провела незвичайний рейд, направлений на забезпечення безпеки руху суспільного транспорту. 

Начальник відділу ДАІ УМВД України в м. Севастополі Олег Никелін, орендувавши тролейбус, спільно з журналістами проїхав по одному з міських маршрутів і вивчив проблему «зсередини», повідомляє Управління МВС у Севастополі.

Два протоколи за створення аварійної обстановки, протокол за порушення перевезення пасажирів, 4 протоколи за порушення правил зупинки і створення перешкоди для руху інших транспортних засобів - це результат поїздки в звичайному міському тролейбусі.

"Не секрет, що значна частина аварійних ситуацій створюється через те, що водії на маршрутках і легкових автомобілях підрізають рухомі зі встановленою швидкістю транспортні засоби", - відзначили у ДАІ. При русі тролейбуса із-за таких водіїв доводилося не одноразово проводити різке гальмування, після чого начальник ДАІ Севастополя по радіостанції передавав найближчій патрульній машині держномер транспортного засобу, на який складали протокол адміністративної відповідальності.

 

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