Начальник ДАІ пересів на тролейбус

Севастопольська Державтоінспекція у супроводі журналістів провела незвичайний рейд, направлений на забезпечення безпеки руху суспільного транспорту.

Начальник відділу ДАІ УМВД України в м. Севастополі Олег Никелін, орендувавши тролейбус, спільно з журналістами проїхав по одному з міських маршрутів і вивчив проблему «зсередини», повідомляє Управління МВС у Севастополі.

Два протоколи за створення аварійної обстановки, протокол за порушення перевезення пасажирів, 4 протоколи за порушення правил зупинки і створення перешкоди для руху інших транспортних засобів - це результат поїздки в звичайному міському тролейбусі.

"Не секрет, що значна частина аварійних ситуацій створюється через те, що водії на маршрутках і легкових автомобілях підрізають рухомі зі встановленою швидкістю транспортні засоби", - відзначили у ДАІ. При русі тролейбуса із-за таких водіїв доводилося не одноразово проводити різке гальмування, після чого начальник ДАІ Севастополя по радіостанції передавав найближчій патрульній машині держномер транспортного засобу, на який складали протокол адміністративної відповідальності.