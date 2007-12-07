Джемілєв оголосив про відставку

Лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв сьогодні оголосив про свою відставку.

Він заявив, що протягом великого періоду очолював "найвищий представницький орган нації" – Меджліс кримськотатарського народу. "Сьогодні цей період кінчився", - йдеться у виступі М.Джемілєв на Курултаї кримськотатарського народу.

"Я вдячний своєму народу, його законним представникам – делегатам Курултаю за те, що мене багато разів обирали на цей вищий пост нації. Я йду і сподіваюся, що вибраний новий голова Меджлісу користуватиметься не меншою довірою нашого народу, оскільки на цю посаду обирають вільно і демократично вибрані представники нації", - підкреслив М.Джемілєв.

Він також висловив сподівання, що новий склад Меджлісу і новий голова Меджлісу, які будуть обрані на сесії Курултаю, працюватимуть "на благо народу в усякому разі не гірше, ніж це в міру своїх можливостей і здібностей намагалися робити ми".

Нагадаємо, завтра відбудуться вибори голови Меджлісу кримських татар.

Сесія Курултаю завершиться 9 грудня.