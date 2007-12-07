Кабмін виділив 2,4 млн. грн. Криму

Для ліквідації наслідків стихійного лиха в Керчі

Кабінет міністрів виділив 2 млн. 400 тис. грн. Автономній Республіці Крим для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 11 листопада у Керчі. Як повідомляється на сайті уряду, документом доручено Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

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