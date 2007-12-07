Курултай. Другий день. Вибори голови Меджлісу
10.00 – 11.00 Вибори голови Меджлісу: виступи делегатів, висунення кандидатур і їх обговорення
11.00 – 11.15 Обрання Рахункової комісії для організації і проведення виборів Голови Меджлісу кримськотатарського народу
11.15 – 12.00 Обговорення делегатами, ухвалення рішень про внесення змін і доповнень до Регламенту Курултаю кримськотатарського народу, Положення про Меджліс кримськотатарського народу, Положення про Ревізійну комісію Курултаю, Положення про статус делегата Курултаю кримськотатарського народу.
12.00 – 12.15 Інформація Рахункової комісії для організації і проведення виборів Голови Меджлісу кримськотатарського народу про порядок і місце проведення голосування.
12.15 – 13.30Проведення таємного голосування
13.30 – 14.30 Перерва
14.30 – 14.40 Оголошення Рахункової комісії для організації і проведення виборів Голови Меджлісу
14.40 – 14.50 Виступ Голови Меджлісу кримськотатарського народу
14.50 – 15.50 Вибори членів Меджлісу кримськотатарського народу: висунення кандидатур, їх обговорення, ухвалення рішень про включення кандидатур в бюлетень для таємного голосування
15.50 – 16.20 Виборів членів Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу V скликання: висунення кандидатур, їх обговорення, ухвалення рішень про включення кандидатур в бюлетень для таємного голосування
16.20 – 16.30 Обрання Рахункової комісії для організації і проведення виборів членів Меджлісу кримськотатарського народу і членів Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу V скликання
16.30 – 17.30 Ухвалення рішень і затвердження документів Курултаю
17.30 – 17.40 Інформація Рахункової комісії для організації і проведення виборів членів Меджлісу
17.40 – 19.30 Проведення таємного голосування
19.30 – 20.00 Перерва
20.00 – 21.30 Ухвалення рішень і затвердження документів Курултаю
21.30 – 22.00 Інформація Рахункової комісії для організації і проведення виборів членів Меджлісу кримськотатарського народу і членів Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу V скликання про результати голосування.