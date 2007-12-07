Курултай. Другий день. Вибори голови Меджлісу

10.00 – 11.00 Вибори голови Меджлісу: виступи делегатів, висунення кандидатур і їх обговорення

11.00 – 11.15 Обрання Рахункової комісії для організації і проведення виборів Голови Меджлісу кримськотатарського народу

11.15 – 12.00 Обговорення делегатами, ухвалення рішень про внесення змін і доповнень до Регламенту Курултаю кримськотатарського народу, Положення про Меджліс кримськотатарського народу, Положення про Ревізійну комісію Курултаю, Положення про статус делегата Курултаю кримськотатарського народу.

12.00 – 12.15 Інформація Рахункової комісії для організації і проведення виборів Голови Меджлісу кримськотатарського народу про порядок і місце проведення голосування.

12.15 – 13.30Проведення таємного голосування

13.30 – 14.30 Перерва

14.30 – 14.40 Оголошення Рахункової комісії для організації і проведення виборів Голови Меджлісу

14.40 – 14.50 Виступ Голови Меджлісу кримськотатарського народу

14.50 – 15.50 Вибори членів Меджлісу кримськотатарського народу: висунення кандидатур, їх обговорення, ухвалення рішень про включення кандидатур в бюлетень для таємного голосування

15.50 – 16.20 Виборів членів Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу V скликання: висунення кандидатур, їх обговорення, ухвалення рішень про включення кандидатур в бюлетень для таємного голосування

16.20 – 16.30 Обрання Рахункової комісії для організації і проведення виборів членів Меджлісу кримськотатарського народу і членів Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу V скликання

16.30 – 17.30 Ухвалення рішень і затвердження документів Курултаю

17.30 – 17.40 Інформація Рахункової комісії для організації і проведення виборів членів Меджлісу

17.40 – 19.30 Проведення таємного голосування

19.30 – 20.00 Перерва

20.00 – 21.30 Ухвалення рішень і затвердження документів Курултаю

21.30 – 22.00 Інформація Рахункової комісії для організації і проведення виборів членів Меджлісу кримськотатарського народу і членів Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу V скликання про результати голосування.