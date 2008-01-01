2 тисячі тістечок з`їли за лічені хвилини
16:19, 01 січня 2008Крым
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Пройшло свято Новорічного Торта
У Керчі (Крим) сьогодні пройшло свято Новорічного Торта.
Під навісом було викладено величезну кількість тістечок, виготовлених у кондитерському цеху керченського хлібокомбіната.
У 20-ти з них заховали жетони, по яких пізніше можна було отримати м`яку іграшку. Іграшки можна було вибрати самому, тому кожен залишився задоволений.
Не дивлячись на те, що тістечок були близько двох тисяч штук, їх роздали за лічені хвилини.
За матеріалами "Керч - це моє місто".
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