2 тисячі тістечок з`їли за лічені хвилини

У Керчі (Крим) сьогодні пройшло свято Новорічного Торта.

Під навісом було викладено величезну кількість тістечок, виготовлених у кондитерському цеху керченського хлібокомбіната.

У 20-ти з них заховали жетони, по яких пізніше можна було отримати м`яку іграшку. Іграшки можна було вибрати самому, тому кожен залишився задоволений.

Не дивлячись на те, що тістечок були близько двох тисяч штук, їх роздали за лічені хвилини.

За матеріалами "Керч - це моє місто".