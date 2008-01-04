Суднам заборонили виходити в Азовське море

Комісія Міністерства транспорту і зв`язку України для забезпечення безпеки в Керченській протоці у зв`язку з погіршенням погодних умов заборонила вихід кораблів з портів Азовського моря. Про це УНІАН повідомили в міністерстві.

Крім того, під час засідання керівництво Керченського морського торгового порту і представник Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС поінформували про здійснені заходи з пошуків і рятування членів екіпажа затонулого суховантажного судна.

Як зазначають в міністерстві, пошуки членів екіпажа теплохода «Ванесса» продовжуються, причини аварії з`ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, аварія болгарського суховантажного судна «Ванесса» сталася близько другої години вночі 3 січня в північній частині Керченської протоки. На судні перебувало 11 членів екіпажа: 1 громадянин України і 10 громадян Болгарії. Члени рятувального буксира, за даними на вчорашній вечір, знайшли і підняли на борт трьох моряків судна «Ванесса», один із них живий. Пошуки решти 8 членів екіпажа судна «Ванесса» продовжуються.