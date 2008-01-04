Доля 8 моряків залишається невідомою

Пошуки восьми моряків із затонулого в Керченській протоці судна «Ванесса» (прапор Болгарії) ускладнюються поганими погодними умовами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, зараз виліт вертольота Мі-8 МНС України і вихід в морі судів для проведення пошуково-рятувальних робіт ускладнюється поганими погодними умовами: сильний вітер, шторм, обмерзання, погана видимість.

Пошуки членів екіпажа теплохода «Ванесса» здійснюються наземними групами.

У МНС нагадують, що судам заборонений рух в Азовському морі до встановлення безпечних погодних умов для судноплавства. До вечора 3 січня в районі Керченської протоки і Азовському морі під прикриттям східної берегової лінії знаходилося 59 судів.

Нагадаємо, вночі 3 січня з теплохода «Ванесса», на якому перебували 11 членів екіпажа (10 громадян Болгарії і 1 громадянин України), був одержаний сигнал SOS. Потім зв`язок перервався, і теплохід затонув. 3 січня для проведення пошуково-рятувальних робіт були задіяні близько сотні людей і 23 одиниці техніки. Пошуково-рятувальними групами МНС обстежено близько 60 кілометрів морського узбережжя. Одного з членів екіпажа теплохода врятовано. Також знайдені тіла ще двох членів екіпажа. До цього моменту доля інших 8 моряків залишається невідомою.