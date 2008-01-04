Бійці МНС витягли з колодязя тіло чоловіка
15:15, 04 січня 2008Крым
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Отримав травми, не сумісні з життям
У Севастополі гірські рятувальники МНС витягли з колодязя тіло чоловіка.
Як повідомляє Управління інформаційно-роз’яснювальної роботи та зв’язків із ЗМІ МНС України, поблизу заповідника Херсонес Гагарінського району Севастополя місцевий 46-річний житель упав до колодязя та отримав травми, не сумісні з життям.
Працівники дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального взводу МНС з використанням спецобладнання підняли тіло загиблого вгору та передали працівникам міліції.
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