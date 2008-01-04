Пліт із моряками могло прибити до берега

11 пошукових бригад, загальною чисельністю близько 100 чоловік, проводять роботи з пошуку екіпажа судна «Ванесса» (прапор Болгарії), яке зазнало катастрофи в Керченській протоці.

«Фахівці припускають, що, враховуючи сильний вітер, пліт із моряками з судна «Ванесса» могло прибити до берега», - повідомляє Головне управління МНС України в Криму. Кількість пошукових груп зростатиме. Групи обстежують все узбережжя Азовського моря, включаючи Арабатську стрілку, до кордону Автономної Республіки Крим із Херсонською областю.

Пошуки з боку моря зараз здійснюються за допомогою морського буксира «Нептунія». Він працює в районі мису Казантип.

Через складні погодні умов в районі Керченського півострова (температура повітря 10-12 градусів морозу, сильний вітер, заметіль) виліт вертольота для обстеження акваторії Азовського моря поки що не є можливим.

Як повідомляв УНІАН, вночі 3 січня з теплохода «Ванесса», на якому перебували 11 членів екіпажа (10 громадян Болгарії і 1 громадянин України), був одержаний сигнал SOS. Потім зв`язок перервався, і теплохід затонув. 3 січня для проведення пошуково-рятувальних робіт були задіяні близько сотні чоловік і 23 одиниці техніки. За даними управління МНС у Криму, одного з членів екіпажа врятовано. Також знайдені тіла ще двох членів екіпажа. Доля решти 8 моряків залишається невідомою.