760 школярів відвідали губернаторську ялинку

760 севастопольських дітей - відмінників навчання, переможців олімпіад, спортивних змагань, творчих конкурсів - побували у Російському драматичному театрі ім. Луначарського на Губернаторській ялинці.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси і інформації Севастопольської міської державної адміністрації, всі діти одержали солодкі сюрпризи, куплені за рахунок благодійних і спонсорських коштів.

Перший заступник голови міської держадміністрації Володимир КАЗАРІН, що приїхав на ялинку, підкреслив, що всі святкові міські заходи пройшли на найвищому організаційному рівні. Він також повідомив, що більша частина програми новорічних заходів вже реалізована, оскільки перші святкування пройшли ще в день св. Миколая, і ”до Нового року, і жодна дитина не залишилася без довгоочікуваного новорічного подарунка”.

Як підкреслив В.КАЗАРІН, «наступною великою віхою святкових заходів буде архієрейська ялинка, коли 7 січня на площу Нахімова прийдуть учасники хресного ходу, де їх привітають митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР і голова держадміністрації Севастополя Сергій КУНІЦИН».