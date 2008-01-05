Моряків не знайшли, операція триває

На знайденому зранку в районі коси Арабатська Стрілка рятувальному плоті з болгарського суховантажу „Ванесса” водолази МНС людей не виявили.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з плоту вичерпується вода, найближчим часом його відтягнуть на берег.

А о 10:00 вертольотом МНС Мі-8, який здійснював пошук членів екіпажу потонулого теплоходу “Ванесса”, в північно-східному напрямку від мису Казантип, на відстані 15 кілометрів від берега, виявлений рятувальний човен. Екіпаж прибулого на місце рятувального судна "Нептунія" встановив, що даний плавзасіб не з "Ванесси".

За інформацією Міністерства транспорту та зв’язку, зокрема, Бердянської портінспекції, на момент виходу болгарського суховантажу «Ванесса» з порту Бердянськ на ньому були наступні рятувальні засоби: 2 рятувальних плоти на 15 і 16 місць, 14 гідрокостюмів та 14 рятувальних жилетів.

Як повідомляв УНІАН, судно "Ванесса" (прапор Болгарія) затонуло 3 січня під час шторму в південній частині Азовського моря. На борту судна всього перебувало 11 осіб, із них 1 особу врятовано та 2 особи було знайдено без ознак життя. Доля 8 осіб залишається невідомою.