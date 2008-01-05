З понеділка у Криму трохи потеплішає

Сьогодні, 5 січня, у Криму місцями сніг. Вдень 7-12 морозу, вночі 12-17 морозу. Вітер північно-східний 15-20 м/с.

5 січня - штормове попередження. В південних, східних областях, в Криму, а вдень і в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, в Криму та в Приазовї місцями 25-30 м/с, хуртовини. На дорогах України ожеледиця, повідомляє Укргідрометеоцентр.

6 січня (неділя) у Криму без опадів. Вдень 7-12 морозу, вночі 14-19 морозу. Вітер східний 15-20 м/с.

7 січня (понеділок) на півострові без опадів. Вдень 3-8 морозу, вночі 9-14 морозу. Вітер південно-східний 15-20 м/с.