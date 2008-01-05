"Укрзалізниця" в 2008 році підвищуватиме тарифи на пасажирські перевезення щокварталу на 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, "Укрзалізниця" не робитиме ніяких різких кроків у напрямку тарифної політики пасажирських перевезень.

"Все проходитиме за затвердженими раніше планами - вартість залізничних квитків зростатиме на п`ять відсотків щокварталу", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його даними, перевезення пасажирів збиткове, й збитки в 2007 році від цього виду діяльності становили 3 млрд. грн.