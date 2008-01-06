Льотчики шукають 8 моряків з ”Ванесси”

В Азовському морі рятувальні групи та льотчики шукають 8 зниклих членів екіпажу болгарського суховантажу "Ванесса"

Силами 120 чоловік і 23 одиниць техніки обстежені близько 200 кілометрів узбережжя, повідомляє прес-служба МНС.

6-го січня район пошуку облітає літак Ан-26 Державної прикордонної служби України.

У готовності до пошуково-рятувальних робіт знаходяться морські буксири „Вітязь” та „Нептунія” Керченського морського торгівельного порту.

Метеорологичні умови в районі пошуку: вітер північно-східний до 20 м/с, температура повітря - 9 градусів морозу, хвилювання моря - 4 бали (висота хвилі до 2 метрів), триває льодоутворення берегової смуги.

У Керчі працюють міжвідомча комісія та штаб із ліквідації надзвичайної ситуації, у МНС цілодобово - опергрупа.

Як повідомляв УНІАН, у південній частині Азовського моря триває пошук 8 зниклих членів екіпажу болгарського суховантажу „Ванесса”, затонулого 3-го січня під час шторму. На борту судна всього перебували 10 членів екіпажу та українській лоцман, із них 1 моряк врятований, а тіла 2 підняті з води.