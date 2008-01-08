Тривають пошуки зниклих моряків

Тривають пошуки 8 зниклих моряків судна ”Ванесса” (прапор Болгарія), яке затонуло 3 січня під час шторму у південній частині Азовського моря.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, пошуки зниклих членів екіпажу проводяться у прибережній смузі північної частини Керченського півострова у цілодобовому режимі. За добу обстежено близько 130 км берегової смуги. До пошукових робіт залучено 92 особи і 13 одиниць автомобільної техніки.

У МНС у цілодобовому режимі працює оперативна група.

Як повідомляє МНС в Криму, 8 січня з 09-00 годин в районі пошуку здійснює повітряну розвідку вертоліт Мі-8 МНС України.

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На борту судна перебувало 11 осіб (10 членів екіпажу та лоцман - громадянин України), з них одну особу врятовано та двох осіб було знайдено без ознак життя.