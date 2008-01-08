Офіційний курс гривні на сьогодні

Євро - ↓, рублі Росії - ↑

На сьогодні, 8 січня, Нацбанк України встановлює такі офіційний курс гривні щодо іноземних валют: 100 доларів США - 505.0000 грн. 100 євро - 743.7135 грн. ↓ 10 рублів Росії - 2.0573 грн. ↑ Курси валют Ощадбанк 10 RUB: купівля - 2.0000 грн., продаж - 2.0600 грн. 100 USD: купівля - 504.000 грн., продаж - 508.000 грн. 100 EUR: купівля - 748.000 грн., продаж - 750.000 грн.

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