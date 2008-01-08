Офіційний курс гривні на сьогодні

11:00, 08 січня 2008
Крым
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Євро - ↓, рублі Росії - ↑

На сьогодні, 8 січня, Нацбанк України встановлює такі офіційний курс гривні щодо іноземних валют:

100 доларів США - 505.0000 грн.

100 євро - 743.7135 грн. ↓

10  рублів Росії - 2.0573 грн. ↑

Курси валют Ощадбанк

10 RUB: купівля - 2.0000 грн., продаж - 2.0600 грн.

100 USD: купівля - 504.000 грн., продаж - 508.000 грн.

100 EUR: купівля - 748.000 грн., продаж - 750.000 грн.

 

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