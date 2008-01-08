У Криму чоловік отруївся спиртним

У Феодосії (Крим) чоловік отруївся сурогатними спиртними напоями.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок з чоловіком - жителем Феодосії, 1964 р.н., відбувся 7 січня. Після вживання спиртних напоїв кримчанин знепритомнів. Його рідні викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала потерпілого в реанімаційне відділення міської лікарні № 1.

Але під час проведення реанімаційних заходів чоловік помер. Діагноз: отруєння сурогатними спиртними напоями.